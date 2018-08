Man (24) uit Zundert verdronken in recreatieplas bij Breda

VIDEOEen 24-jarige Poolse man uit Zundert is dinsdagmiddag verdronken in de Galderse Meren bij Breda. Hij verdween onder water, kort daarna begon een zoekactie.

Meerdere hulpdiensten rukten dinsdag rond 13.45 uur uit nadat er een melding binnenkwam dat er een persoon onder water was geraakt. Direct werden er duikers van de brandweer gealarmeerd. Even later troffen deze duikers de man in het water aan. Hij werd naar de kant gebracht en kreeg direct medische hulp. Dit mocht niet meer baten. Het is onbekend waarom de man in de problemen kwam.

Strand D

De man raakte niet zo ver van de kant onder water in een gedeelte op strand D. Ter plaatse is het zo'n 3 meter diep. Onder meer een traumahelikopter assisteerde. Ook werd een drone ingezet om te assisteren bij de situatie ter plaatse. Duikers van de brandweer troffen de drenkeling in het water aan.

De gemeente liet rond hetzelfde tijdstip weten dat de Galderse Meren vol zijn. Mensen wordt afgeraden af te reizen naar het recreatiegebied bij Galder of anders op de fiets te komen. De toegangswegen naar de Galderse Meren zijn afgesloten vanwege de drukte.

Agressie

De recreatieplas komt deze zomer regelmatig negatief in het nieuws. Diverse malen is melding gemaakt van agressieve automobilisten die niet accepteerden dat de parkeerplaatsen bij het recreatiegebied vol waren. Na verschillende bedreigingen en intimiderend gedrag richting handhavers en beveiligers werden eind vorige week maatregelen aangekondigd. Met extra toezicht wil de gemeente Breda er, in samenwerking met politie en de gemeente Alphen-Chaam, voor zorgen dat er geen mensen meer bedreigd worden of dat er vuur wordt gestookt.

Reddingsbrigades hebben deze zomer de handen vol aan badgasten die in problemen komen. Afgelopen weekend werd een man uit de Noordzee bij Scheveningen gehaald, maar hij redde het niet.

Volledig scherm In de Galderse Meren verdronk een 24-jarige man uit Zundert. © Tom van der Put/MaRicMedia

Volledig scherm Zoekactie naar de drenkeling. © Tom van der Put/MaRicMedia