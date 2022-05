Man (25) krijgt flinke werkstraf voor neerslaan van lastige dronkenlap in centrum Nuenen

Juli twee jaar terug was een vriendengroep in het centrum van Nuenen, toen ze zagen hoe een man uit Aarle-Rixtel vervelend bezig was. Hij gooide met eten, gaf een jongen klappen en maakte meisjes bang.

Quote De man, overduide­lijk stomdron­ken, keerde zich tegen de vrienden­groep. Hij haalde uit naar een van hen en kwam toen dreigen naar een ander toe

De knullen zouden er iets van hebben gezegd waarna de man, overduidelijk stomdronken, zich tegen hen keerde. Hij haalde uit naar een van hen en kwam toen dreigend naar een ander toe, zegt deze. Die gaf hem een stomp in zijn gezicht.

Flink gewond

De man viel en raakte flink gewond: hij brak een oogkas en jukbeen en liep een hersenkneuzing op. De verdachte meldde zich later bij de politie met zijn vrienden. Volgens het slachtoffer werd hij om niets zomaar aangevallen door de vier jongeren.

Quote De Nuenenaar had gewoon weg kunnen lopen, er was geen enkele noodzaak tot slaan en zeker niet zo hard als hij dat deed vonnis van de rechtbank

De verdachte zegt dat hij in het nauw werd gedreven, dat er geen land te bezeilen was met de man en dat hij uit zelfverdediging sloeg. De rechtbank veegt dat van tafel. De Nuenenaar had gewoon weg kunnen lopen, er was geen enkele noodzaak tot slaan en zeker niet zo hard als hij dat deed. Het was goed dat hij zich meldde, maar de vier hadden overduidelijk een eigen versie van het verhaal besproken, aldus het vonnis.

De officier zei eerder: ,,Ook al is iemand dronken of lastig, dan verdient hij het niet om knock-out te worden geslagen en met ingedeukte schedel in een plas bloed achter te blijven”. Daar is de rechtbank het mee eens en ze legt de 120 uur werkstraf op die was geëist. Het OM wilde daar nog twee maanden voorwaardelijk bij maar dat is niet nodig.