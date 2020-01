Man (27) opgepakt na vuurgevecht met politie in Drentse Paterswolde

De man werd korte tijd later opgespoord in een nabijgelegen tuin. In de omgeving is een vuurwapen gevonden dat mogelijk door hem is gebruikt. Ook zijn vriendin is aangehouden. De politie doet huiszoeking, omdat er mogelijk nog een wapen in de woning ligt. Verder doet de politie in de straat sporenonderzoek om de toedracht van het schietincident vast te stellen.