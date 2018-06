Man (29) verdronken in zwembad Vorden

Noodveror­de­ning in Noordwijk door branden en onrust

7 juni In Noordwijk is vanaf vanavond een noodverordening van kracht om de openbare orde te herstellen. De burgemeester wil met de maatregel de onrust in de wijk Boerenburg bestrijden. De noodverdordening is vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur in de ochtend van kracht en duurt tot 17 juni.