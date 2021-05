Man (31) trekt aan stuur terwijl vriendin rijdt en slaat haar met vuist in gezicht

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding van een ongeluk op de Stationslaan. Daar vonden ze de auto die tegen de paal aan was gereden. Een 22-jarige vrouw was overstuur en vertelde dat haar vriend, de bijrijder, tijdens de rit aan het stuur had getrokken. Hij was volgens haar onder invloed van alcohol en lachgas.