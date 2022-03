Man (32) opgepakt voor doodschieten horecabroers in McDonald's Zwolle

De twee mannen werden gisteravond rond etenstijd in een volle McDonald’s in Zwolle uit het niets neergeschoten. De dader sloeg op de vlucht, waarop een klopjacht volgde. Veel mensen waren getuige van de schietpartij, waaronder kinderen.

Een van de mannen was volgens de ooggetuige meteen overleden, aan het andere slachtoffer is nog hulp verleend. ,,Je kon echt zien dat hij vocht voor zijn leven. Ik heb hem opgetild en op de grond gelegd, waarna het personeel overging tot reanimatie.”

Bekende horecabroers

De twee slachtoffers zijn Hüseyin en Ali Torunlar, twee bekende horecabroers in Zwolle. De broers van Turkse komaf runden in de loop der jaren meerdere restaurants en andere ondernemingen in Zwolle en omgeving. Hüseyin (62) stond lange tijd aan het roer van restaurant Sahara aan de Melkmarkt in de Zwolse binnenstad. De broers runden in Hattem multifunctioneel centrum ‘t Heem en discotheek Maxim, die daarin was gevestigd.