Man (35) vast om onthoofde pop bij Amsterdamse moskee

,,Van de verdachte, die gisteren is aangehouden, is bekend dat hij gedreven wordt door ideologische motieven. Hij heeft geen verleden als geweldpleger'', aldus de politie. Het hoofd van de pop hing aan een hek, het lichaam lag eronder. De Islamitische Stichting Nederland Emir Sultan, waar de moskee bij hoort, deed aangifte van belediging, bedreiging en discriminatie. Onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) werd direct een onderzoek gestart. De verdachte is verhoord. ,,Het gaat om een misdrijf in de bedreigende sfeer'', zei de woordvoerder.



Vooral het feit dat de bloederige pop dicht in de buurt van een basisschool was neergezet, leidde tot ophef. Op een begeleidend briefje stond 'De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen'. De stichting sprak van een 'laffe en weerzinwekkende daad'. ,,Natuurlijk zijn we geschrokken en veroordelen we deze laffe aanslag. Maar we laten ons niet intimideren en tegen elkaar uitspelen. We zullen ons blijven profileren als onderdeel van de samenleving en ons blijven inzetten voor het bewaren van vrede en saamhorigheid in Amsterdam-Noord.''