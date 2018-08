Man (43) uit Gelderland verdacht van voorbereiden terroristische aanslag

Volgens het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is er een onderzoek naar de man ingesteld. Het OM beschikte over informatie waaruit bleek dat de man geweld tegen moslims gerechtvaardigd vond. Ook zou hij volgens het OM 'tot handelingen daartoe overgaan'. Verder was er informatie dat hij over explosieven zou beschikken. Bij het doorzoeken van de woning van de man is een alarmpistool en een aantal scherpe kogelpatronen in beslag genomen.



Een concreet plan voor een aanslag had de man volgens het OM niet. Wel wordt hij verdacht van het voorbereiden van een geweldsmisdrijf 'met een terroristisch oogmerk'. Hier is sprake van als iemand de bedoeling heeft gehad om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De afgelopen tijd is er onderzoek gedaan naar de psychische gesteldheid van de man. Hier zal tijdens de zitting meer over bekend worden.