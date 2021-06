Man (50) neergeschoten in Rotterdamse avondwinkel

Video Dochters verbreken contact na misbruik­schan­daal: ‘Ik zie je niet meer als mijn moeder’

18 juni ,,Bespottelijk.’’ Zo omschreef advocate Koster vandaag de strafeis (10 jaar) tegen haar cliënte Tanja D. tijdens de tweede zittingsdag in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak. Ze vindt het onrechtvaardig dat de Terneuzense een hogere straf boven het hoofd hangt dan Pascal P., die eerder al werd veroordeeld tot 8 jaar cel met tbs voor zijn aandeel in het misbruik. De oudste dochter liet weten het contact met haar moeder nu ook te hebben verbroken. ,,In het begin kon ik je alles vergeven maar nu niet meer, ik zie je niet meer als mijn moeder.”