Man (54) benaderde 190 meisjes met voorstellen webcamseks

De man gebruikte hiervoor de inloggegevens en identiteit van zijn destijds minderjarige zoon. De chats kwamen tussen 2011 en 2016 tot stand via een computerspel waarin het voor gebruikers mogelijk was met elkaar te spreken via de webcam. In zeker twaalf gevallen lukte het O. om de meisjes seksuele handelingen te laten verrichten. De man stond vandaag voor de rechter nadat de slachtoffers in deze gevallen aangifte deden. Zijn zoon beschuldigde hem van identiteitsfraude.



De officier van justitie noemde O. een 'roofdier' in de rechtbank in Roermond. Zijn jongste slachtoffers waren slechts zes jaar. De verdachte gaf volgens de Limburger aan dat hij de meisjes aansprak om de sleur van zijn dagelijks leven te doorbreken. Hij betuigde spijt en zei dat hij onderschatte wat de invloed van zijn handelingen zouden hebben op de levens van de kinderen.