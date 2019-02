Man (55) die klem zat onder zware stalen buizen komt met de schrik vrij

Bij Coppens Constructie en Stalinrichtingen in Westerhoven is vanochtend een 55-jarige Poolse man met zijn voet klem komen zitten onder stalen buizen. De man werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar kon na controle weer naar huis

Het ongeval gebeurde even voor 09.00 uur. ,,De man was een pakket buizen aan het uittakelen”, vertelt Jan Coppens, voormalig eigenaar van het bedrijf. ,,Niemand heeft het zien gebeuren, maar er was iemand een paar meter vandaan aan het werk. Die hoorde de man ineens roepen. Waarschijnlijk heeft hij tijdens het uittakelen een ander pakket buizen geraakt, dat is gekanteld. Hij weet het zelf ook niet precies.”

De man kwam met zijn voet onder de stalen buizen bekneld te zitten. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden de man bevrijden. Het slachtoffer was aanspreekbaar.

Geluk

,,Hij is er goed vanaf gekomen, heeft geluk gehad”, aldus Coppens. ,,Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht al snel weer gaan. Hij liep daarstraks alweer rond op het bedrijf, maar werd geadviseerd om naar huis te gaan om te bekomen van de schrik. Het zou me niet verbazen als hij morgen weer gewoon aan het werk gaat.”

Door arbeidsongevallen bij Nederlandse bedrijven zijn in 2017 zeventig mensen om het leven gekomen. Dat zijn negentien doden meer dan in 2016. Het totale aantal arbeidsongevallen kwam vorig jaar uit op 2500: 14 procent meer dan een jaar eerder. De inspectie maakt zich zorgen om die toename. Hoeveel mensenlevens ongevallen op het werk in 2018 hebben gekost, is nog niet duidelijk.

Volledig scherm Bij Coppens in Westerhoven kwam een persoon woensdagochtend bekneld te zitten. © Bert Jansen

Tweeduizend ongevallen

Jaarlijks doet de inspectie SZW onderzoek naar zo’n tweeduizend arbeidsongevallen, blijkt uit gegevens die LocalFocus van de Inspectie SZW heeft gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Tussen 2010 en 2016 vielen in totaal 11.816 slachtoffers, waarvan er 350 overleden.

De meeste slachtoffers van bedrijfsongevallen vallen in Velsen-Noord. In zes jaar tijd vielen daar 99 slachtoffers. Dat is het hoogste aantal slachtoffers binnen één postcodegebied in Nederland. In Velsen-Noord is veel industrie. Ruim een kwart van de arbeidsongelukken vindt plaats in de industrie. Een bouwvakker uit Tiel werd gespietst toen hij lelijk ten val kwam tijdens zijn werk aan een brug.

