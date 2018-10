Man (55) uit Gelderland tijdens studiereis verdronken in Israël

Een gezelschap van de Andreaskerk is momenteel op studiereis in Israël. Vermoedelijk kwam de Puttenaar tijdens het zwemmen in zee in de problemen door de stroming. Details over de identiteit van de overleden man zijn nog niet bekend.



Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was gisteravond nog niet op de hoogte van een sterfgeval in Israël. Wel zegt een medewerker dat het ministerie klaar staat om bijstand te verlenen.