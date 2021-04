Man (58) aangehouden voor roof schilderijen van Gogh en Hals, doeken vooralsnog spoorloos: ‘We pakken jullie wel’

VIDEOEen 58-jarige man uit Baarn is dinsdagmorgen aangehouden op verdenking van het stelen van een schilderij van Vincent van Gogh uit museum Singer Laren en een schilderij van Frans Hals uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. De kostbare doeken werden bij het doorzoeken van de woning niet aangetroffen.

De twee schilderijen die elk miljoenen euro’s vertegenwoordigen, werden geroofd in maart en augustus 2020 en zijn sinds die tijd spoorloos. In februari van dit jaar werd bekend dat een voor drugshandel opgepakte transporteur uit Amersfoort met toestemming van Justitie vanuit zijn cel met derden had onderhandeld over de teruggaaf van de Van Gogh. De bemiddelingspoging, die voor hem had moeten leiden tot strafvermindering, mislukte.

Volledig scherm Politieonderzoek in museum Singer Laren. © Hollandse Hoogte / ANP

Zoektocht

De politie zette volgens een woordvoerder in Utrecht het afgelopen jaar alles op alles om de gestolen kunstwerken terug te vinden en de daders te achterhalen. Pas onlangs forceerde het onderzoeksteam een doorbraak in de zaak, die dinsdagochtend resulteerde in de aanhouding van de Baarnaar. Omdat noch de Van Gogh noch de Frans Hals werd aangetroffen, gaat de zoektocht naar de verdwenen schilderijen onverminderd door, aldus de woordvoerder.

Quote Vanaf het moment dat zo’n kostbaar kunstwerk is gestolen, gaat het van hand tot hand in het criminele circuit Arthur Brand, kunstdetective

Volgens vooraanstaand kunstdetective Arthur Brand is de gearresteerde Baarnaar vrijwel zeker de man die de schilderijen ontvreemdde uit de musea. Dat de doeken niet bij hem werden aangetroffen, verbaast Brand niet. ,,Vanaf het moment dat zo’n kostbaar kunstwerk is gestolen, gaat het van hand tot hand in het criminele circuit. De dief weet al lang niet meer waar die schilderijen nu zijn.’’

Dubai

Brand deed zelf ook onderzoek naar de geroofde Van Gogh en Frans Hals en weet het nodige over de opdrachtgevers. ,,Het zijn geen amateurs. Ze weten hoe ze de schilderijen buiten bereik moeten houden van de speurders. Waarschijnlijk zijn de doeken nog in Nederland. En zo niet, dan staan ze waarschijnlijk in Dubai. Daar gaat vaker gestolen kunst heen.’’

De aanhouding van de vermoedelijke dief is niettemin een belangrijke doorbraak, meent Brand. ,,Zo kan het onderzoeksteam, en die zijn góed hoor, de druk op de helers en kopers opvoeren. Het signaal is: hoe lang het ook duurt, we pakken jullie toch wel. En als de schilderijen dan niet terug zijn of alsnog terug komen, mag je daar de rest van je leven financieel heel hard voor bloeden.’’

Brinkstraat

De politie wilde dinsdag niet bevestigen of de inval die om 07.00 uur plaats had in een leegstaand winkelpand met bovenwoning aan de Brinkstraat in Baarn verband hield met de kunstroof. Ooggetuigen, onder wie een AD-fotograaf zagen hoe gewapende agenten buiten de wacht hielden terwijl collega’s het pand binnendrongen. Ze konden niet vertellen of er iemand is aangehouden.

Het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals (1627) werd al twee keer eerder gestolen vanuit het museum in Leerdam. Singer Laren had Van Gogh's Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884)op het moment van de diefstal in bruikleen van het Groninger Museum.

Volgens Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, is de arrestatie een teken dat misdaad niet loont. ,,Ik ben daarnaast blij dat de politie met de zaak bezig blijft. Voor ons is het allerbelangrijkste dat de Van Gogh terug komt‘’, reageert Blühm, die weet dat het lang kan duren. ,,Na een schilderijenroof uit het Van Goghmuseum in Amsterdam uit 2002 werden de daders ook gepakt en veroordeeld, maar duurde het nog veertien jaar voordat ze opdoken.‘’

Volledig scherm Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884) van Vincent van Gogh. © ANP Handouts

