Man (62) opgepakt voor valse bommelding Nettorama: ‘Bom gaat binnen 15 minuten af’

Uit Oekraïne gevluchte Viktoria schrikt van elke knal: ‘Ik ben bij je, zegt mijn dochter dan. Ze is pas 3’

Trillen van paniek, tranen en doodsangsten. Dát is wat het geluid van vuurwerkknallen en sirenes veroorzaken bij oorlogsvluchtelingen. Daarom waarschuwen sommige veiligheidsregio’s alvast voor Koningsdag. De 26-jarige Viktoria Saientok uit Oekraïne weet hoe belangrijk dat is: ,,Mijn dochter zegt altijd: ‘Mama, maak je geen zorgen, ik ben bij je’. Maar zij is pas drie.”

26 april