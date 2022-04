Man aangehouden voor 26 jaar oude moord op Mike Duif

Bizarre kunstrel Martini Ziekenhuis Groningen: beeld mag toch blijven staan

Het bronzen beeld van een zwangere vrouw die twee kinderen tegen haar borst houdt, mag toch blijven staan in de tuin van het Martini Ziekenhuis. Na klachten wilde het ziekenhuis het beeld verwijderen, waar de kunstenaar faliekant op tegen was. Het beeld is nu gedraaid. ,,We hopen dat het hiermee is opgelost", aldus het ziekenhuis.

