Man aangehouden voor valse bommelding provinciehuis in Leeuwarden

‘Bang voor machines die het pand binnenrijden’

Het was in die periode vaker onrustig rond het Friese provinciehuis. ,,Het is hier tegenwoordig iedere dag raak met schreeuwende en intimiderende mensen”, zei Statenlid Jaap Stalenburg (PvdA) destijds. ,,Hier voor de deur staan betonblokken omdat ze bang zijn dat ze hier met machines het pand binnenrijden. Het past binnen een trend die de laatste weken in Friesland gaande is. Zo’n vijftien Statenleden, onder wie ikzelf, worden de laatste weken enorm lastiggevallen en geïntimideerd door heel boze mensen. Ik heb mij daar heel lang stil over gehouden, maar het wordt tijd dat we ons hier collectief tegen uitspreken.”