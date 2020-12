Man denkt met minderjarig meisje af te spreken en wordt in elkaar geslagen door groep mannen

Daar werd hij in elkaar geslagen door een groep mannen. Volgens de politie bleek de man in de val te zijn gelokt door de mannen, die hem vertelden dat de vrouw met wie hij had afgesproken minderjarig was. De man raakte door de klappen gewond. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie hield woensdag zes verdachten aan. Het gaat om vijf mannen uit Waddinxveen van 18 tot 23 jaar oud en een 16-jarige meisje.