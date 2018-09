Man die boswachter mishandelde had thuis revolver en munitie liggen

De man wordt verdacht van bedreiging, mishandeling, verboden wapenbezit en overtreding van de Natuurbeschermingswet. De boswachter sprak de jager zondag aan omdat hij hem herkende en wist dat hij niet mocht jagen. Dat leidde tot een ernstige mishandeling waarbij de man de boswachter onder andere sloeg met een krukje. De man riep onder andere 'ik sla je dood'.



De woning van de man werd gisteren doorzocht nadat hij was aangehouden voor de mishandeling eerder die dag. In zijn huis vonden agenten een revolver en meerdere hagelpatronen in verschillende kalibers. Behalve het wapen, werd ook een groot geldbedrag in beslag genomen. Het wapen wat de jager bij zich droeg op het moment dat hij door de boswachter werd 'betrapt' is nog niet gevonden. Daar komt na het verhoor mogelijk meer duidelijkheid over.



Ook bij een andere jager die zich op het moment van de mishandeling in het bos bevond, is het huis doorzocht. Dit omdat het vermoeden bestond dat hij het wapen van de andere jager in zijn vlucht overhandigd had gekregen. Dit bleek niet het geval te zijn. Wel werden in zijn huis onder andere een wapenkluis gevonden met de sleutels erop. In de locker lagen doosjes hagel- en kogelpatronen. Ook werd een alarmrevolver gevonden die hij volgens zijn papieren niet zou mogen hebben. De revolver en munitie zijn in beslag genomen. De man kan een proces-verbaal verwachten.