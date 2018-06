Man die Brabants echtpaar doodreed hoeft cel niet meer in, 240 uur werkstraf

72 kilometer per uur

Volgens de rechtbank in Breda heeft Faisal D. door zijn onvoorzichtige rijgedrag op de Bredaseweg in Tilburg een hoge mate van schuld aan de dood van het Rijense echtpaar Bert en Henriëtte van der Veeken. Uit onderzoek bleek dat D. met 72 kilometer per uur over de weg in het centrum van Tilburg reed, waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Toen Bert en Henriëtte van der Veeken ter hoogte van de Sint Annastraat te voet de Bredaseweg overstaken, werden ze geschept door de auto van Faisal D. Die had kort daarvoor ook nog een bus aan de rechterkant ingehaald.