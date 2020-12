Man die dochter wil tegenhouden 400 meter meegesleurd door auto

Coronavirus LIVE | Verpleeg­huis verliest 20 procent bewoners; Belgen eisen bij de grens negatieve test

12:14 Wie naar België gaat en van plan is langer dan 48 uur in het land te verblijven, is vanaf nu verplicht om bij de grens een negatieve coronatest te tonen. Landen zijn bevreesd voor de Britse variant van het virus. Verpleeghuizen hebben het wederom moeilijk als het virus eenmaal binnen is. In Ede overleed in een paar weken 20 procent van de bewoners van de Gelderhorst. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.