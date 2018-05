Man die Joods restaurant in Amsterdam belaagde zit weer vast

Hij wordt ervan verdacht dat hij op 7 december vorig jaar de ruiten van het koosjer restaurant in Amsterdam-Zuid te hebben ingeslagen en vervolgens een Israëlische vlag te hebben gestolen. De man was in afwachting van zijn berechting op vrije voeten. De Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft vandaag de gevangenneming bevolen omdat de man zich niet aan de voorwaarden hield die de rechter hem had opgelegd. De man zou zich geregeld bij de reclassering moeten melden, maar hij legde tot twee keer toe een oproep naast zich neer.