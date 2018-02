Man die peuter (2) onderuit trapte sloeg ook ander kind

De man die afgelopen week zonder enige aanleiding een tweejarig jongetje onderuit trapte in Rosmalen, is gisteren aangehouden door de politie. Hij zou eerder ook een vierjarig jongetje hebben geslagen in Den Bosch.

De verdachte man is 30 jaar oud en komt uit Den Bosch. Hij is bekend bij hulpverleners vanwege psychische problemen. Het voorval met het tweejarige jongetje gebeurde op maandag 12 februari rond 09.00 uur bij de Molenhoekpassage in Rosmalen. De moeder en haar zoontje stonden daar even stil om over te steken naar de parkeerplaats, toen de peuter uit het niets in de rug werd getrapt en op de grond viel. De dader fietste vervolgens weg. Het jongetje hield een lichte verwonding op zijn rug over aan de trap.

Karen van Rooij, werkzaam bij een bakker vlakbij, zag de moeder in tranen staan. ,,Ik ging naar buiten en hoorde een vrouw huilen en gillen. Ik zag haar staan met haar kindje in haar armen. Ze was echt in paniek. Iemand had haar zoontje een rotschop verkocht, vertelde ze huilend. Het was heel verdrietig om te zien.''

Eerdere mishandeling

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man op zaterdag 10 februari ook al een vierjarig jongetje in een supermarkt in Den Bosch uit het niets zou hebben geslagen. Hiervan is toen geen melding gemaakt bij de politie. Maar vanwege de ernst van de zaak, is de politie op zoek gegaan naar het Bossche jongetje en zijn moeder. Ze waren net als de dader duidelijk te zien op bewakingsbeelden.