Man die werd aangetroffen in wielkast vliegtuig Schiphol kan het nog navertellen: ‘Heel bijzonder’

Waarschijnlijk is de man in de Keniaanse hoofdstad Nairobi aan boord geklommen. Daar maakte het uit Zuid-Afrika afkomstige vrachtvliegtuig een tussenlanding. Dat betekent dat de man meer dan acht uur in het landingsgestel heeft gezeten. Dat is levensgevaarlijk. De wielkast maakt geen deel uit van het vrachtruim en is niet geïsoleerd. De lucht wordt er ijl en de temperatuur zakt snel. Op een kruishoogte van 10 kilometer kan de temperatuur dalen tot min 50 graden Celsius.



Het merendeel van de vluchtelingen die zich in een wielkast verstoppen, overleeft de reis dan ook niet. Van de zeven verstekelingen die de afgelopen vijf jaar in Nederland in een landingsgestel zijn aangetroffen, waren er vijf al overleden. Andere wielkastvluchtelingen haalden hun bestemming niet eens: zij vielen naar beneden toen de wielen uitklapten. Zo is wel eens een lichaam gevonden in een weiland onder een aanvliegroute van Schiphol, en onder de aanvliegroute van Heathrow in een binnentuin in een buitenwijk van Londen.