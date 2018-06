Man doodgeschoten bij kamp in Oss: 'Zeer gespannen sfeer op straat'

Een Audi die bij het slachtoffer in de buurt is aangetroffen wordt onderzocht op sporen. De politie heeft niemand aangehouden en spreekt met omwonenden. ,,We hebben een vermoeden om wie het gaat, maar moeten dit via formele processen nog vaststellen", meldt politiewoordvoerder Manon van der Heijden.

,,We hebben op dit moment contact met de familie. Zodra we vast kunnen stellen om wie het gaat, komen we met de identiteit naar buiten." Over de toedracht van de schietpartij kan ze nog niets zeggen. ,,We houden alle scenario's open. We gaan kijken of er bruikbare camerabeelden zijn die we kunnen gebruiken in het onderzoek.