Man eist compensatie na onterechte beschuldiging kinderporno waar vrouw bij staat

Het stel uit Utrecht liet het er niet bij zitten. Hun raadsman meent dat een compensatie passend en geboden is ,,Die agenten stonden ineens voor de deur. Normaal krijg je als verdachte een brief dat je verdacht wordt en dat je een advocaat mee mag nemen. Nu stonden ze ineens in de woning met de mededeling dat de man kinderporno op zijn telefoon zou hebben. Die vrouw werd kwaad op haar man en begon tegen hem te schreeuwen dat hij het huis uit moest. Die man klapte helemaal dicht. Het vertrouwen van de vrouw in haar echtgenoot was helemaal weg.’’



Het verhaal krijgt een nog gekkere wending als de politie uiteindelijk in een mail aan de advocaat reageert, maar vergeet een interne mail uit de correspondentie te halen. ,,In de mail werd gezegd dat de zaak in handen was gegeven van de verzekering, maar er zat ook een interne mail tussen waarin werd gezegd dat de schade het eigen risico van de politie zou overstijgen en dat de zaak in handen moest worden gesteld van de verzekeraar om kosten en eventuele imagoschade te voorkomen. Daarna kregen we echter een bericht van de verzekeraar dat die weer wacht op een standpunt van de politie.’’