Man en vrouw aangehouden die leuzen riepen bij bezoek president Macron aan UvA

Volgens een ANP-fotograaf is in elk geval een van de demonstranten door beveiligers tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Zo’n zes beveiligers sprongen op de man. Ook hield een beveiliger een hand voor de mond van de demonstrant. De man is later door zo’n vijf agenten afgevoerd. Het is niet bekend wat hij riep en waarom hij daar was. Hoe de vrouw is gearresteerd, is nog onduidelijk.