Man grist peuter (2) mee, omstanders grijpen in

Het meisje was met haar opa en oma op de markt bij het winkelcentrum toen de verwarde man toesloeg. ,,Hij nam haar mee, omstanders zagen het en schakelden de politie in”, meldt een politiewoordvoerder. ,,Ze kon al vrij snel door de ooggetuigen en politie bevrijd worden, ze bleef gelukkig ongedeerd. Maar het is een bizarre actie.” De man zit vast voor verhoor en maakt een ‘behoorlijk verwarde indruk'. Of hij onder invloed was, wordt nog onderzocht. ,,Of het echt zijn bedoeling was om een ontvoering te plegen, is nog onbekend.”