Man haalt meisje (18) op en verkracht haar ‘om te leren hoe ze straks moet werken’

De rechtbank heeft vandaag een 40-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor mensenhandel. Er is voldoende bewijs voor seksuele uitbuiting van deze Roemeense en nog twee andere vrouwen uit Moldavië tussen 2014 tot in 2019. Hij moet ruim 13.000 euro die hij afpakte inleveren.



De man, zelf ook afkomstig uit Roemenië, ronselde vrouwen uit Oostbloklanden om ze hier in de prostitutie te laten werken. De net 18-jarige aangetroffen vrouw had hij zelf met de auto opgehaald met de belofte dat ze in het slachthuis kon werken.



Daar werkte hij zelf ook. Zij sprak de Nederlandse taal niet en ging mee om de armoede in haar land te kunnen ontvluchten.