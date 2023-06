Man in auto doodgeschoten in Den Haag, politie zoekt nog naar verdachte

Met video Wereldster nijntje heeft eindelijk het ‘magisch mooie’ museum dat ze verdient: zo ziet het eruit

Miffy, mi fei, kleintjie of gewoon nijntje: het iconische konijn van Dick Bruna is wereldberoemd. En een wereldster van die allure verdient een magisch mooi museum, vinden ze in Utrecht. Vanaf donderdag is het splinternieuwe huis van nijntje officieel geopend en kunnen bezoekers zich onderdompelen in haar wereld. Dit is wat je kunt verwachten.