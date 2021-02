Man in Dordrecht aangehouden na overlijden vrouw in Breda

De politie heeft vanmiddag een zwaargewonde vrouw gevonden in de Cornelis Outshoornstraat in Breda, die ondanks reanimatiepogingen is overleden. In Dordrecht is een man aangehouden als verdachte. De politie onderzoekt of de man is betrokken bij de dood van de vrouw.