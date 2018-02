Man in Valkenburg slaat jongeren in gezicht met gebroken glas

In het centrum van Valkenburg, in Limburg, zijn vannacht vier jongeren zwaar mishandeld. Twee van hen werden in het gezicht geraakt met een kapot glas. De politie heeft een 22-jarige verdachte opgepakt.

Even voor half twee hoorden agenten geschreeuw in de buurt van een kroeg in het centrum van Valkenburg, zo meldt de politie. Twee jongens vertelden de agenten met een kapot glas in het gezicht te zijn geslagen.



Later meldden zich nog twee personen, die zeiden het slachtoffer van mishandeling te zijn geworden. De slachtoffers, variërend in leeftijd van 16 tot 19 jaar, komen allen uit Valkenburg.



Bij de politie meldde zich later nog een 16-jarig meisje, dat aangaf door de vermoedelijke dader te zijn aangerand. De verdachte, een 22-jarige man uit Eijsden-Margraten, is aangehouden op verdenking van zware mishandeling.