Man komt klem tussen 500 kilo zware stalen kokers: hulp komt te laat

Even na half twee 's middags werd er melding gemaakt van een 'beknelling licht' bij het Limburgse staalbedrijf Geurts-Janssen in Venlo. Het is een gitzwarte bladzijde in historie van het al sinds 1867 bestaande familiebedrijf dat onder meer constructiestaal, buizen en kokers verkoopt. 500 kilo Het ongeluk gebeurde tijdens het verplaatsen van materialen, meldde de politie. Volgens De Limburger is de man terechtgekomen onder 500 kilo zware stalen kokers. Een stapel van de zware stalen kokers viel om, waardoor de man klem kwam te zitten. Traumahelikopter Meteen na het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk werden alle hulpdiensten opgeroepen, waaronder ook meerdere brandweervoertuigen, maar de hulp kwam voor het slachtoffer te laat. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. Onderzoek De inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Jaarlijks doet de inspectie SZW onderzoek naar zo'n tweeduizend arbeidsongevallen, blijkt uit gegevens die LocalFocus van de Inspectie SZW heeft gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Tussen 2010 en 2016 vielen in totaal 11.816 slachtoffers, waarvan er 350 overleden.

Velsen-Noord

De meeste slachtoffers van bedrijfsongevallen vallen in Velsen-Noord. In zes jaar tijd vielen daar 99 slachtoffers. Dat is het hoogste aantal slachtoffers binnen één postcodegebied in Nederland. In Velsen-Noord is veel industrie. Ruim een kwart van de arbeidsongelukken vindt plaats in de industrie. Zo overleed vorig jaar een man bij Tata Steel in IJmuiden. Een bouwvakker uit Tiel werd gespietst toen hij lelijk ten val kwam tijdens zijn werk aan een brug.