Man maanden dood in huis: omwonenden willen af van stank en vliegen na vondst

Vorige week dinsdag kregen de bewoners van zeven appartementen in de Haagse Beemden van de politie te horen dat de buurman van het Geererf dood in huis was gevonden. Zij was gaan kijken na een melding van een familielid dat geen contact met hem kreeg. Omwonenden vertellen dat hen werd gevraagd de ramen dicht te houden vanwege vliegen. Uit onderzoek bleek later dat sprake was van een natuurlijke doodsoorzaak.