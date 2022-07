Man op straat probeert Rozanne (13) om te kopen: ‘Nee, ik heb een vriendje’

WaarschuwingRozanne Verschoor (13) durft alleen nog gewapend met een busje haarlak in haar eentje over straat. Vorige week werd zij namelijk achtervolgd door een man, hij toverde een grote som geld tevoorschijn en vroeg haar of ze iets wilde hebben. Rozanne wil leeftijdsgenoten waarschuwen. ,,Vriendinnen van mij hadden het geld gewoon aangenomen.”