Man opgepakt voor bezit van miljoenen illegale sigaretten

De man reed rond in een gehuurde bestelbus, die kort voor de aanhouding geladen was in een loods in Breda. Er werden ruim 1 miljoen illegale sigaretten in de auto gevonden.



De FIOD viel vervolgens de loods binnen en trof daar 49 pallets aan met in totaal zo'n 16 miljoen exemplaren. Alle sigaretten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.