Man opgepakt voor dreiging bij stadhuis Den Haag

Met video We hebben een gascrisis: hoe verstandig is het om de gaskraan in Groningen weer open te draaien?

Onder Nederland ligt de grootste gasbel van Europa. Om precies te zijn in de provincie Groningen. Ondanks de gascrisis, gaan we hier nauwelijks gas winnen de komende tijd, omdat de gevolgen voor de bewoners te groot zijn. Welke argumenten zijn er te noemen voor en tegen de gaswinning in tijden van crisis?

17:25