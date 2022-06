Man opgepakt voor langdurige aanranding in trein van Amsterdam naar Alkmaar

Onder meer op basis van camerabeelden die de zedenpolitie had veiliggesteld, en in samenwerking met de NS, is de man opgespoord. Het onderzoek wordt voortgezet, laat de politie weten. Het slachtoffer is op de hoogte gesteld van de aanhouding en het verloop van het onderzoek.

De vrouw van 19 jaar werd vorige week veertig minuten lang aangerand in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. Nadat de vrouw was ingestapt kwam er direct een man tegen haar aan zitten in een verder lege treincoupé. Daar is ze veertig minuten lang betast. Gedurende de rit naar Alkmaar kon ze geen alarm slaan. In Alkmaar kon ze uitstappen, waar ze werd opgevangen door medewerkers van de veiligheidsdienst van NS. Die belden vervolgens de politie.