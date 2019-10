Man opgepakt voor neerslaan Rotterdamse agent bij trouwstoet

Het incident gebeurde op vrijdag 30 augustus. Agent Gert Jan de Jonge verloor het bewustzijn door de klap, die werd uitgedeeld tijdens een confrontatie met een aantal boze bruiloftsgasten. Toen agenten de bruidsstoet wilden controleren vanwege onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag, misdroegen enkele feestgangers zich. De man die de klap uitdeelde, kon ontkomen.



In een uitzending van Opsporing Verzocht werden videobeelden getoond, gemaakt door een omstander, waarop te zien is hoe de De Jonge tegen de grond wordt geslagen. De uitzending leverde de politie ruim twintig tips van getuigen op. Onderzoek leidde de politie naar een woning in Lopik. Daar werd een Rotterdammer aangehouden, die zich onder een bed probeerde te verstoppen.



Naast de woning in Lopik is ook een huis in Rotterdam doorzocht. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de aan de rechter-commissaris, meldt de politie.