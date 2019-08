Man overleden na mishandeling in speeltuin, vijf verdachten opgepakt

Op het moment is er nog weinig bekend over het voorval. Zeker is dat in een woonwijk in Assen, aan de Iemstukken, een man is overleden en vijf verdachten zijn opgepakt. De politie denkt dat er sprake is geweest van een opstootje in de speeltuin, waarna de situatie uit de hand is gelopen. Over de identiteit en de leeftijd van het slachtoffer en de verdachten zijn geen mededelingen gedaan.