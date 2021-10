‘Man overleden nadat drie jongens hem in Den Haag voor tram duwen’, politie zoekt drietal

De politie bevestigt dat een persoon is overleden na een aanrijding met een tram. ,,We zijn ter plaatse en doen op dit moment onderzoek”, zegt een woordvoerder. In een melding op Burgernet zoekt de politie naar ‘drie lange, donker getinte jongens’. De politie bevestigt dat de melding gedaan is in verband met de aanrijding en hoopt in de loop van dinsdag met meer informatie te komen.



Het incident gebeurde maandagavond omstreeks 20.45 op de Anthony Fokkersingel in Den Haag. Verschillende hulpdiensten, waaronder de politie, twee ambulances en meerdere brandweereenheden, kwamen snel ter plaatse op de locatie van de aanrijding. Door het ongeval is het tramverkeer in Ypenburg gestremd.



De bestuurder van de tram waaronder het slachtoffer is terechtgekomen, heeft ‘de schrik van zijn leven gehad’, meldt vervoersbedrijf HTM. ,,Hij is opgevangen door de politie en snel daarna door ons.”