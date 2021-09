Man rijdt hond dood op trottoir, kinderen springen op tijd opzij

Onderzoe­kers MH17 roepen Russische militairen op informatie te delen

2 september Het onderzoeksteam van de ramp met vlucht MH17 roept Russische militairen op informatie te delen over de inzet van de Buk-raket, waarmee het toestel werd neergeschoten. In een brief wordt inwoners van de stad Koersk gevraagd onder meer foto's en video's te delen. Die moeten antwoord geven op vragen over de besluitvorming en bemanning.