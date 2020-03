Man slaat voorruit bus kapot met staaf, chauffeur spuit brandblusser op hem leeg

De buschauffeur reed rond 20.00 uur over de Glacisweg in Hulst. Plots zag hij midden op de kruising een auto staan. De chauffeur kon de bocht daardoor niet maken. Uit de auto stapte een man die met een soort ijzeren staaf de voorruit van de bus kapotsloeg. De chauffeur pakte een brandblusser uit zijn bus, stapte uit en spoot de brandblusser leeg in de richting van de man. Die stapte in de auto en vertrok met hoge snelheid.



Getuigen op straat bevestigden het verhaal aan de politie. Agenten namen een aangifte op van de chauffeur. Zijn verhaal wordt mogelijk ondersteund door camerabeelden van zijn dashcam, maar die worden nog onderzocht door de politie.



Agenten troffen rond 20.45 uur de auto met de inzittenden aan in de Rietstraat in Hulst. Het betreffen een man (40) uit Clinge en een vrouw (34) uit Terneuzen. Ze zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Over de aanleiding van het incident is nog niets bekend.