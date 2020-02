Man smijt deur dicht tijdens ruzie, met zeer pijnlijke gevolgen, ook in de rechtbank

Rechter verbiedt afschieten herten in Oostvaar­ders­plas­sen

11:11 De rechtbank in Lelystad staat het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen voorlopig niet toe. Meerdere natuurorganisaties hadden een rechtszaak aangespannen tegen de provincie Flevoland die het aantal herten in het natuurgebied terug wilde brengen van 1500 naar 500.