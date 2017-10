Man sterft op straat; politie zoekt man met pitbull

Zelfs na aanhouding Michael P. komt politie niet dichter bij Anne Faber

10 oktober De politie had gehoopt dat met de aanhouding van Michael P. de vermiste Anne Faber snel gevonden zou worden. Maar ruim een dag later is er nog steeds geen spoor van de 25-jarige Utrechtse en gaat de zoektocht woensdag onverminderd door.