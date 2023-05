Man ‘surft’ op dak van rijdende metro in Amsterdam: ‘Echt oerdom!’

Een man heeft zaterdagavond rond 20.00 of 21.00 uur in Amsterdam een stuk op het dak van de metro ‘gesurft’. Het ov-bedrijf GVB doet aangifte.

,,Dit is hartstikke verboden en bovendien heel gevaarlijk om te doen. Het is echt oerdom,” aldus een woordvoerder van het Amsterdamse ov-bedrijf GVB. Het voorval leidde volgens haar dan ook tot veel verbazing onder personeel van het vervoerbedrijf.

Beelden van het metrosurfen werden door een reiziger vastgelegd en verspreid via Dumpert. Op de video is te zien hoe een man van vermoedelijk tussen de twintig en dertig jaar oud, gehurkt op het dak van de rijdende metro zit en erna ook even rechtop staat. Het surft een stukje mee tussen de haltes Van der Madeweg en Overamstel. ‘Kan ook alleen in Amsterdam,’ schrijft de maker van de video bij de beelden.

Aangifte

De man is na het metrosurfen niet gevonden. Personeel van het GVB heeft bij station Overamstel nog naar hem gezocht, maar hij bleek verdwenen te zijn. Het GVB heeft de opnames van de bewakingscamera’s veiliggesteld en doet aangifte bij de politie.

De woordvoerder vertelt dat in de vijftien jaar dat ze bij het GVB werkzaam is, dit nog nooit te hebben meegemaakt: ,,Ik stond er echt van te kijken. Zo dom is het!” Ze wil benadrukken dat mensen niet moeten denken dat dit leuk is: ,,Het is vooral écht heel gevaarlijk. Dit had heel anders voor hem af kunnen lopen.”

Het metrosurfen is een trend die plots het afgelopen jaar weer vaker wordt gezien in onder meer steden als New York. Jongeren springen daar bovenop rijdende metro’s, filmen het en delen het vervolgens via social media. Het leidde er in korte tijd al tot twee doden.

