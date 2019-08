Man uit Dodewaard had seks met minderjarige stiefdochter: OM eist drie jaar cel

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Dodewaard zijn minderjarige stiefdochter gedwongen tot seks. Hij gebruikte geen geweld, maar zou haar toegang tot haar mobiele telefoon, spelcomputer en laptop hebben ontzegd als ze niet mee wilde werken.

De vraag of de Dodewaarder geslachtsgemeenschap met zijn toen 13 of 14 jarige stiefdochter heeft gehad stond niet ter discussie. Hij gaf dat toe. Om er meteen aan toe te voegen dat het nooit had mogen gebeuren. Wel was er discussie over welke seksuele handelingen er over en weer waren verricht en in welke tijdsperiode het misbruik zich heeft voorgedaan.

Volgens de man was er van dwang geen sprake. Sterker nog, het initiatief zou steeds van zijn stiefdochter zijn uitgegaan. ,,En ik wist wel dat het niet hoorde, maar kon er als ik opgewonden raakte geen weerstand aan bieden.” Omdat de man wel wilde dat het zou stoppen heeft hij zichzelf aangegeven bij de politie. Sinds die tijd, februari 2019, zit de man vast.

De Dodewaarder is volgens psychologisch onderzoek verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zou qua intelligentie ‘ondergemiddeld’ zijn en bovendien zelf slachtoffer van een misbruikverleden.

Dat laatste geldt ook voor zijn vrouw, die daar op aandringen van de Dodewaarder ook voor in behandeling is. Omdat de moeder van het meisje haar ook geen veilige thuissituatie kan bieden en omdat zij en de Dodewaarder hun relatie willen voortzetten is het inmiddels 15-jarige meisje onder toezicht van de jeugdbescherming geplaatst.

‘Pas in 2018 ging het mis’

Voor de meervoudige kamer in Zutphen wilde de rechter weten of juist dat gedeelde verleden geen reden was om hem van seks met zijn stiefdochter te weerhouden. Volgens de verdachte knuffelde hij al veel langer met haar. Pas in het laatste half jaar voordat hij zichzelf had aangegeven zou er sprake zijn van seksueel contact. ,,Het ging altijd om knusheid en geborgenheid. Pas in 2018 ging het mis.’’

De man zou tussen de vijf en negen keer geslachtsgemeenschap met haar hebben gehad. Soms in bed, maar ook op de wc en in de gang. Vooral het feit dat hij zei te weten dat het fout was riep vragen bij de rechtbank op. ,,Waarom kwam er dan ook een zesde, zevende of zelfs negende keer”, wilde de rechter weten.

De Dodewaarder zei alleen dat hij er op dat moment geen weerstand aan kon bieden.” Ook was er twijfel over zijn opmerking over genegenheid. De officier van justitie meende op basis van het proces-verbaal en de bekentenis van de man dat er sprake was van lust. Ook de rechtbank stelde vragen in die richting.

Vraagtekens bij verklaring

De raadsman van de Dodewaarder zette vraagtekens bij de verklaringen van de stiefdochter die zei dat het misbruik van 2017 tot 2019 duurde.

,,Mijn cliënt is in 2017 twee keer geopereerd aan blaaskanker en kreeg daarna chemo-kuren. Hij was helemaal niet in staat tot seks. Ook heeft ze twee keer een valse aangifte gedaan tegen een broer en stiefbroer. Mijn cliënt bekent, is zelf naar de politie gegaan. Zijn versie van het tijdspad is om die reden geloofwaardiger.” Volgens de raadsman zou zijn cliënt na de uitspraak meteen vrij moeten komen. ,,De tijd die hij dan heeft vastgezeten, sinds februari, is voldoende.”