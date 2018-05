'Man uit Elst stuurde honden af op stiefzoon (11)'

UPDATE Buren dode man Nuenen twijfelen na arrestatie: 'Volgens zoon ging het goed met hem'

19:21 De politie heeft vanmiddag in Eindhoven de 51-jarige zoon aangehouden van een 84-jarige man uit Nuenen die wekenlang dood in zijn huis heeft gelegen. De zoon wordt verdacht omdat het vermoeden bestaat dat hij na het overlijden van zijn vader nog bij hem in huis is geweest en hem daar heeft laten liggen.