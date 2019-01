Man uit Kerkrade 4 jaar de cel in wegens misbruik meisjes

Handgrana­ten in straten van leden motorclubs in Limburg

13:18 In twee tuinen van woningen in de Limburgse dorpen Echt en Holtum heeft de politie vanochtend handgranaten gevonden. In beide straten wonen leden van een motorclub, aldus een woordvoerster van de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg.