Man van 45 overleden in cel na aanhouding voor openbare dronkenschap

Huizen­markt nog steeds in de lift; woningen bijna 9 procent duurder

12 april De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is het afgelopen jaar met 8,7 procent gestegen. Een bestaande woning is in diezelfde periode 8,8 procent duurder geworden. Daarmee zit Nederland in de kopgroep van de Europese Unie. In Luxemburg werden huizen het snelst duurder.