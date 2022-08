Man verdronken in zwemplas het Schaartven in Overloon

met video Uitvinder heeft de oplossing voor de wespenover­last: ‘Veilig voor mens én dier’

Insectenverdelgers maken deze zomer overuren en we doen alles om die rondzwermende wespen van ons lijf te houden. De enige goede wesp is een dode wesp, lijkt het. Zelfs de plantenspuit om ze te verjagen, is niet echt diervriendelijk. Uitvinder Lex Burki heeft dé oplossing, waarvan ook deskundigen onder de indruk zijn: de wexit.

12 augustus